Каким будет смарт-дисплей от Apple

Если компания его выпустит.

Интересную концепцию создали дизайнеры сайта 9to5mac. Они решили нарисовать, каким может быть смарт-дисплей Apple.

По их замыслу – гаджет должен объединить Apple TV и HomePod. Стать центром для управления умным домом.

Основные функции новинки – отображение времени и полезной информации, контроль за умными устройствами, воспроизведение видео и аудио.

Добавьте к списку звонки по Facetime и Facetime Audio. Также никто не откажется от игр (и поддержки Apple Arcade соответственно).

Девайс – по мнению авторов 9to5mac – получится премиальным. Вероятно, его цена превысит стоимость оригинальной колонки HomePod.

Увы, продукт существует лишь на рендерах. О планах Apple сделать нечто подобное – нет даже слухов.

Источник: 9to5mac.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)