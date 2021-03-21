Каким будет смарт-дисплей от Apple
Если компания его выпустит.
Интересную концепцию создали дизайнеры сайта 9to5mac. Они решили нарисовать, каким может быть смарт-дисплей Apple.
По их замыслу – гаджет должен объединить Apple TV и HomePod. Стать центром для управления умным домом.
Основные функции новинки – отображение времени и полезной информации, контроль за умными устройствами, воспроизведение видео и аудио.
Добавьте к списку звонки по Facetime и Facetime Audio. Также никто не откажется от игр (и поддержки Apple Arcade соответственно).
Девайс – по мнению авторов 9to5mac – получится премиальным. Вероятно, его цена превысит стоимость оригинальной колонки HomePod.
Увы, продукт существует лишь на рендерах. О планах Apple сделать нечто подобное – нет даже слухов.
Источник: 9to5mac.com
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