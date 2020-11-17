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Каким бы мог быть новый iMac Pro? Взгляд от Khahn Design Experience

17 Ноя, 2020

Каким бы мог быть новый iMac Pro? Взгляд от Khahn Design Experience

Красиво, функционально, но несбыточно.

Khahn Design Experience поделились своим собственным видением на то, как могут выглядеть iMac Pro следующего поколения. Специалисты уверены, что заимствование дизайнерских решений у Apple Pro Display XDR позволило бы создать действительно уникальный продукт в линейке настольных ПК от Apple.

как могут выглядеть iMac Pro следующего поколения

“В нашем новом концепте iMac мы использовали элементы дизайна сразу у двух продуктов: Apple XDR Display и Apple Mac Pro. Мы подумали, а что, если бы у пользователей была возможность самостоятельно обновлять SSD, ОЗУ и видеокарту после покупки iMac?”

Apple XDR Display и Apple Mac Pro

В Khahn Design Experience не поскупились на качественные рендеры и показали, как бы это выглядело в компьютерной графике. Соответствующее видео представлено ниже.

Выглядит эффектно и как минимум любопытно. В корпусе такого iMac можно узнать очертания линейки iPhone 4/4s. Доберется ли такой концепт до релиза? Скорее нет, чем да. Apple известны своими консервативными взглядами буквально во всем. Но помечтать ведь можно, не правда ли?

iMac 2021

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