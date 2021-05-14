Каким может быть iPhone без челки? Крайне необычным

Неожиданный концепт.

Знаменитый дизайнер Антонио Де Роса, который ранее показывал, как может выглядеть первый смартфон от Tesla, представил, каким может стать iPhone без челки. Таким, к примеру, может оказаться iPhone 14. По мнению господина Де Роса, он получит ассиметричный корпус. Модуль Face ID с селфи-камерой вынесут за пределы дисплея.

Кроме того, такой Айфон сможет похвастаться тыльной квадрокамерой.

Смело.

Но пойдет ли на такое Apple?

Кто знает…

А вот таким может оказаться Айфон-книжка (Де Роса считает, что именно на таком форм-факторе остановятся купертиновцы.

Его, по мнению авторитетнейшего инсайдера Минг-Чи Куо, выпустят в 2023 году.

Куо уверен, что Apple быстро займет место лидера среди производителей гибких смартфонов.

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