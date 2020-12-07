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Какими будут AirPods 3? Что нового, и когда ожидать выхода

7 Дек, 2020

Какими будут AirPods 3? Что нового, и когда ожидать выхода

Попробуем разобраться.

До конца текущего года никаких обновленных AirPods ждать не стоит. А вот к 2021-ому пользователей могут порадовать новыми AirPods 3. Информация о следующей версии беспроводных наушниках появлялась неоднократно. Согласно новым утечкам, AirPods могут появиться немного раньше, чем все ожидают.

AirPods 3

Такой информацией поделились на портале LeaksApplePro. Если верить опубликованному твиту, наушники могут поступить в продажу уже в марте 2021 года. Но что можно сказать о дизайне? Даже вторая версия AirPods практически ничем не отличается от первой, за исключением небольших улучшений и увеличенной автономности.

AirPods 3

Инсайдеры уверены, что по внешнему виду изменения все-таки будут. Некоторые аналитики утверждают, что Apple уменьшат длину ножек у самих наушников, что-то похожее они сделали с выпуском AirPods Pro. Также в компании могут добавить функцию активного шуподавления, что еще сильнее сроднит AirPod 3 с AirPods Pro.

Но таких радужных прогнозов придерживаются не все. Например, аналитики Минг Чи Куо утверждает, что наушники вряд ли появятся раньше апреля-июня 2021 года. Будем верить и ждать официальной информации от Apple!

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