Какими будут AirPods 3? Что нового, и когда ожидать выхода

Попробуем разобраться.

До конца текущего года никаких обновленных AirPods ждать не стоит. А вот к 2021-ому пользователей могут порадовать новыми AirPods 3. Информация о следующей версии беспроводных наушниках появлялась неоднократно. Согласно новым утечкам, AirPods могут появиться немного раньше, чем все ожидают.

Такой информацией поделились на портале LeaksApplePro. Если верить опубликованному твиту, наушники могут поступить в продажу уже в марте 2021 года. Но что можно сказать о дизайне? Даже вторая версия AirPods практически ничем не отличается от первой, за исключением небольших улучшений и увеличенной автономности.

Инсайдеры уверены, что по внешнему виду изменения все-таки будут. Некоторые аналитики утверждают, что Apple уменьшат длину ножек у самих наушников, что-то похожее они сделали с выпуском AirPods Pro. Также в компании могут добавить функцию активного шуподавления, что еще сильнее сроднит AirPod 3 с AirPods Pro.

AirPods 3 on track for a release in March

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) December 6, 2020