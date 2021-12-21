Какими будут AirPods Max 2? Давайте попробуем представить

А 9to5Mac нам поможет.

Ресурс 9to5Mac решил представить, как будут выглядеть наушники AirPods Max 2. Любопытные идеи не лишены здравого смысла. Особенна та, которая касается цены. Но начнем не со стоимости, а с технических параметров.

Чего ждем от AirPods Max 2 в первую очередь?

Зарядка MagSafe + порт USB Type-C

Магнитная зарядка для топовых наушников в самый раз. Быстрая и удобная. И, конечно, пора переходить на современный USB Type-C. Lightning не просто стар, он древний! Что еще? Поддержка Lossless, звука без потери качества.

Даешь больше цветов, хороших и разных

Особенно нам хочется увидеть версию в ярко-красном PRODUCT (RED). Также мы не прочь розового, сиреневого и синего.

Защита от воды

Это уже обязательно! IPX4? Может быть, но лучше 100% защитную от влаги. Ведь часто музыку хочется слушать под дождем.

Возможность заменить оголовье

Да, оно затирается и пачкается. Так что дать возможность его менять — важно.

Ценник на уровне $400

Первые AirPods Max чудовищно дорогие. Поэтому AirPods Max 2 должны стоить дешевле. $400 было бы в самый раз. У нас? Около 30-35 тысяч рублей.

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