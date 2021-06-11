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Какими будут AirPods Pro 2? На этот вопрос помогут ответить Beats Studio Buds

11 Июн, 2021

Какими будут AirPods Pro 2? На этот вопрос помогут ответить Beats Studio Buds

Рассмотрим ближе.

Мы знаем, что бренд Beats принадлежит Apple. И совсем скоро будут выпущены TWS-наушники Beats Studio Buds. Они уже были замечены не только на рендерах, но, например, и у звезды баскетбола ЛеБрона Джеймса (LeBron James). Аналитики уверены, что Beats Studio Buds могут всем нам подсказать, в каком направлении будут развиваться и другие наушники от купертиновцев — а именно серия AirPods Pro.

Итак, чего ждем?

У Beats Studio Buds вместо порта Lightning будет порт USB Type-C (об этом мы узнали, изучив запись в базе данных тайваньского сертификационного агентства NCC). Очевидно, что у AirPods Pro 2 тоже. Форма новой прошки также может напомнить Beats Studio Buds.

Когда ждать? В самое ближайшее время. Ясно, что Beats Studio Buds полностью готовы. Теперь дело за маркетологами. А что с AirPods Pro 2? Здесь ничего говорить пока не готовы.

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