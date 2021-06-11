Какими будут AirPods Pro 2? На этот вопрос помогут ответить Beats Studio Buds
Рассмотрим ближе.
Мы знаем, что бренд Beats принадлежит Apple. И совсем скоро будут выпущены TWS-наушники Beats Studio Buds. Они уже были замечены не только на рендерах, но, например, и у звезды баскетбола ЛеБрона Джеймса (LeBron James). Аналитики уверены, что Beats Studio Buds могут всем нам подсказать, в каком направлении будут развиваться и другие наушники от купертиновцев — а именно серия AirPods Pro.
Итак, чего ждем?
У Beats Studio Buds вместо порта Lightning будет порт USB Type-C (об этом мы узнали, изучив запись в базе данных тайваньского сертификационного агентства NCC). Очевидно, что у AirPods Pro 2 тоже. Форма новой прошки также может напомнить Beats Studio Buds.
Animations of Beats Studio Buds: 🧵 pic.twitter.com/XYVvYP7ez3
— Steve Moser (@SteveMoser) May 17, 2021
Когда ждать? В самое ближайшее время. Ясно, что Beats Studio Buds полностью готовы. Теперь дело за маркетологами. А что с AirPods Pro 2? Здесь ничего говорить пока не готовы.
Почитаем другие тексты о наушниках:
- Sony выпустила беспроводные наушники WF-1000XM4, которые лучше, чем AirPods Pro
- AirPods Pro 2 не просто TWS-наушники, но еще и гаджет для занятия спортом
- FlipBuds Pro – почти AirPods Pro, только от Xiaomi
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.