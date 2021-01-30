Какими будут планшеты Samsung Galaxy Tab S8

Первые утечки.

Анонс серии планшетов Galaxy Tab S7 состоялся в августе 2020 года. С той поры прошло немало месяцев. Самое время задуматься о Galaxy Tab S8.

Дебют Galaxy Tab S8 ожидается в конце лета 2021. Уже появились первые слухи о “таблетке”. Инсайдер The Galox раскрыл некоторые подробности о гаджете.

Обычный Galaxy Tab S8 получит 11-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Также ему приписывают сканер отпечатков пальцев в кнопке питания.

На его фоне Galaxy Tab S8+ гораздо круче. Эта модель предложит 12,4-дюймовую AMOLED-панель. Тоже на 120 Гц, но с подэкранным дактилоскопическим датчиком.

Оба устройства – по словам The Galox – оснащены процессорами Snapdragon 888. Зато есть отличия в аккумуляторах. На счету Galaxy Tab S8 батарея емкостью 8000 мАч. Неплохо, однако у Galaxy Tab S8+ целых 10090 мАч.

Мощность зарядки одинаковая и составляет 45 Вт. Кроме того, сообщается об объеме оперативной памяти у Galaxy Tab S8. Пользователям доступно 2 варианта – 8 ГБ и 12 ГБ.

Минимальная вместимость флеш-накопителя – 128 ГБ, максимальная – 512 ГБ. Помимо прочего, известна ориентировочная цена. За Galaxy Tab S8 попросят $649. Galaxy Tab S8+ обойдется в $849.

Очевидно, что изменений относительно Galaxy Tab S7 минимум. Хочется надеяться, новинки окажутся интереснее. Вдруг The Galox ошибается?

Источник: gizmochina.com

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