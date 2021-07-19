Какое самое популярное мобильное приложение в мире? А в России?

Рассказываем.

Аналитики из App Annie составили топ наиболее востребованных приложений для мобильных устройств в мире. Кроме того, были названы самые загружаемые приложения среди российских пользователей. А еще — победители по объему выручки. В мире золото по загрузкам по итогам 2 квартала текущего года стал TikTok. В этом же приложении люди активнее всего тратили деньги. А в РФ больше всего скачивали мессенджер Telegram. Деньги же наши соотечественники предпочитали тратить в музыкальном сервисе BOOM: Music Player от «ВКонтакте».

Со всем российским топом можно ознакомиться на картинке ниже. Слева — лидеры по загрузкам, справа — по потраченным в них деньгам.

А в мире? В мире так:

Да, речь идет о совокупных загрузках и тратах, без разделения на iOS или Android.

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