Какова ремонтопригодность iPhone 12 и iPhone 12 Pro?
На уровне iPhone 11.
Эксперты iFixit изучили новые айфоны — iPhone 12 и iPhone 12 Pro — и выяснили, насколько легко их ремонтировать.
Итоговый балл равен 6 из 10. Любопытно, что оценка прошлогоднего iPhone 11 точно такая же.
Изучить весь процесс разборки вы можете на видео.
И обычный iPhone 12 и премиальный iPhone 12 Pro чинить одинаково просто — разница между двумя смартфонами минимальная (у 12 Pro есть разъемы под Лидар и телевик, у обычного Айфон 12 вместо них пластиковые заглушки).
Замена большинства компонентов не составит труда.
Форма аккумуляторов изменилась — теперь они прямоугольные, а не L-образные, как раньше. У iPhone 12 и 12 Pro идентичные батареи. Следовательно — взаимозаменяемые.
То же самое и с дисплеями.
Мы также видим 18 магнитов в форме круга — они нужны для функционирования зарядки MagSafe. Ремонтопригодность последней, к слову, находится на очень низком уровне. Разобрать ее можно, а вот собрать обратно — уже вряд ли.
Дисплей новых айфонов «открывается» не слева, а справа.
Также отмечается, что улучшенная защита от воды несколько усложняет процесс ремонта.
Но большинство деталей модульные, их очень легко заменить. Кроме того, сообщается о замене клея на болты — это тоже плюс. Однако требуется специальная отвертка.
Источник: YouTube
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