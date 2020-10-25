Какова ремонтопригодность iPhone 12 и iPhone 12 Pro?

На уровне iPhone 11.

Эксперты iFixit изучили новые айфоны — iPhone 12 и iPhone 12 Pro — и выяснили, насколько легко их ремонтировать.

Итоговый балл равен 6 из 10. Любопытно, что оценка прошлогоднего iPhone 11 точно такая же.

Изучить весь процесс разборки вы можете на видео.

И обычный iPhone 12 и премиальный iPhone 12 Pro чинить одинаково просто — разница между двумя смартфонами минимальная (у 12 Pro есть разъемы под Лидар и телевик, у обычного Айфон 12 вместо них пластиковые заглушки).

Замена большинства компонентов не составит труда.

Форма аккумуляторов изменилась — теперь они прямоугольные, а не L-образные, как раньше. У iPhone 12 и 12 Pro идентичные батареи. Следовательно — взаимозаменяемые.

То же самое и с дисплеями.

Мы также видим 18 магнитов в форме круга — они нужны для функционирования зарядки MagSafe. Ремонтопригодность последней, к слову, находится на очень низком уровне. Разобрать ее можно, а вот собрать обратно — уже вряд ли.

Дисплей новых айфонов «открывается» не слева, а справа.

Также отмечается, что улучшенная защита от воды несколько усложняет процесс ремонта.

Но большинство деталей модульные, их очень легко заменить. Кроме того, сообщается о замене клея на болты — это тоже плюс. Однако требуется специальная отвертка.

Источник: YouTube

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