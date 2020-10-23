Какой Айфон 12 самый популярный в России? iPhone 12 Pro в расцветке «тихоокеанский синий»
И с накопителем на 256 ГБ.
Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro уже начались. И ритейлеры уже сообщают о высоком спросе на оба смартфона. Кроме того, была названа самая популярная модель среди россиян.
И это iPhone 12 Pro с накопителем на 256 ГБ в новой строгой расцветке «тихоокеанский синий».
Второе место также занимает iPhone 12 Pro в этом же цвете, но с 128 ГБ флэш-памяти. На третьем месте снова премиальный Айфон 12 с максимальной емкостью внутренней памяти (512 ГБ).
Второй самой популярной расцветкой является графитовая.
Обычные iPhone 12 также берут, но не столь активно. У жителей РФ традиционно в почете премиум.
В «Связном» сообщили, что спрос на линейку iPhone 12 сравним со спросом на iPhone 11 после старта продаж в прошлом году. А вот в «МТС» утверждают, что интерес к iPhone 12 выше — примерно в 1,5 раза.
В «М.Видео» и «Эльдорадо» также говорят о повышенном интересе к iPhone 12 и iPhone 12 Pro.
Что касается предзаказов, то чаще всего их делали жители Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара.
Напомним, что стартовый ценник на iPhone 12 в России составляет 79 990 рублей. За iPhone 12 Pro придется заплатить на 20 тысяч больше — 99 990 рублей.
Ранее мы рассказывали о том, где выгоднее всего приобрести новые смартфоны Apple.
Источник: РБК
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