Какой айфон купить в конце 2021 года — пять iPhone на любой вкус и кошелек

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Впереди Новый год. Хотите порадовать себя или близких ценным подарком? Айфон как раз то, что нужно. Какой имеет смысл покупать сегодня, в конце 2021-го года? Расскажем, поможем, объясним.

Поехали.

Самый недорогой и с поддержкой iOS 15 — iPhone SE первого поколения

Цена: от 10 000 рублей

Нужен полноценный айфон без тормозов и с поддержкой современной версии iOS? Берите iPhone SE первого поколения. Такой смартфон можно найти у продавцов за 10-12 тысяч рублей. Новый!!!

Что получите за цену бюджетника на Android? Полноценный айфон. Быстрый, четкий, компактный. Да, с автономностью проблемы. Да и камера уже так себе… Но тем, кому не хочется тратить много денег, но нужен именно айфон, да еще и с iOS 15, идеальный вариант.

Самый крутой флагман — iPhone 13 Pro Max на 1 ТБ

Цена: 159 990 рублей

По другую сторону баррикад. Заплатив в 16 раз больше, вы получите тот же айфон и с той же iOS 15. Только теперь уже с гигантским дисплеем, крутейшей камерой и автономностью, которой позавидуют топовые смартфоны на Android’е. Мечта, а не айфон.

Если бы только карман не оттягивал и не стоил, как MacBook…

Золотая середина, не слишком дорого и актуально — iPhone XS

Цена: около 40 000 рублей

По-прежнему актуальный смартфон, который будет обновляться еще очень и очень долго. Мощная начинка, изумительная камера, четкий дисплей. Автономность не супер, но сгодится.

Хожу с таким два года, доволен. Да и дизайн камеры, как мне кажется, у iPhone X и XS куда симпатичнее, чем у всех других айфонов.

Идеальный компакт — iPhone 13 mini

Цена: 69 990 рублей

iPhone 12 mini был пробой пера. У него совсем уж никакая автономность. В iPhone 13 mini эту проблему исправили. Эту модель можно рекомендовать всем и каждому. Тот случай, когда в маленьком корпусе поместился идеальный флагманский смартфон. Таких уже не делают. И больше делать не будут.

Цените!

Хорош во всем — iPhone 13 Pro на 256 ГБ

Цена: 119 990 рублей

Вот оно, идеальный айфон. Редакция Блохи уверена, что таковым является именно 13 Про. Почему? Потому, что он вообще ничем не хуже, чем iPhone 13 Pro Max. У него точно такая же потрясающая камера, тот же чип, те же параметры. Разве что батарея поменьше и автономность похуже. Но зато нет проблем с габаритами.

С 13 Про Макс тяжело жить. С Айфон 13 Про — легко. Почему на 256 ГБ? Потому что, как известно, версия на 128 ГБ не совсем полноценная. Как так? Почитайте.

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