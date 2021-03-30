Какой будет iOS 15 – много классных рендеров
Во всей красе.
Многие ждут анонса iOS 15. К сожалению, придется набраться терпения. Официально платформу покажут в начале лета – на WWDC 2021.
Впрочем, энтузиасты не дадут заскучать. Дизайнеры сайта 9to5Mac создали несколько изображений iOS 15. Они помогают понять, какой может быть система.
Apple усовершенствует главный экран.
Запустив обновленное ПО – увидите примечания к выпуску. С метками конфиденциальности.
FaceTime подвергнется доработкам. Например, появится возможность планировать вызовы.
Другая вещь, которой не хватает FaceTime – совместное использование экрана.
Не исключено, что Apple доведет до ума приложение Stocks. Интерес публики к акциям растет.
Клавиатура позволит сохранять избранные эмодзи – для быстрого доступа.
iOS 15 предложит аналог Keychain c Mac.
iPhone получит ночной режим с часами при зарядке.
Пришло время апдейта Weather. “Погода” не менялась очень давно.
Улучшится управление устройствами умного домом. HomePods и прочими.
Анимации при подключении MagSafe – крутые. Но нравятся не всем. iOS 15 разрешит отключать их в настройках.
Источник: 9to5mac.com
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