Какой будет iOS 15 – много классных рендеров

Во всей красе.

Многие ждут анонса iOS 15. К сожалению, придется набраться терпения. Официально платформу покажут в начале лета – на WWDC 2021.

Впрочем, энтузиасты не дадут заскучать. Дизайнеры сайта 9to5Mac создали несколько изображений iOS 15. Они помогают понять, какой может быть система.

Apple усовершенствует главный экран.

Запустив обновленное ПО – увидите примечания к выпуску. С метками конфиденциальности.

FaceTime подвергнется доработкам. Например, появится возможность планировать вызовы.

Другая вещь, которой не хватает FaceTime – совместное использование экрана.

Не исключено, что Apple доведет до ума приложение Stocks. Интерес публики к акциям растет.

Клавиатура позволит сохранять избранные эмодзи – для быстрого доступа.

iOS 15 предложит аналог Keychain c Mac.

iPhone получит ночной режим с часами при зарядке.

Пришло время апдейта Weather. “Погода” не менялась очень давно.

Улучшится управление устройствами умного домом. HomePods и прочими.

Анимации при подключении MagSafe – крутые. Но нравятся не всем. iOS 15 разрешит отключать их в настройках.

Источник: 9to5mac.com

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