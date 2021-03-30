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Какой будет iOS 15 – много классных рендеров

30 Мар, 2021

Какой будет iOS 15 – много классных рендеров

Во всей красе.

Многие ждут анонса iOS 15. К сожалению, придется набраться терпения. Официально платформу покажут в начале лета – на WWDC 2021.

Какой будет iOS 15

Впрочем, энтузиасты не дадут заскучать. Дизайнеры сайта 9to5Mac создали несколько изображений iOS 15. Они помогают понять, какой может быть система.

Какой будет iOS 15

Apple усовершенствует главный экран.

Какой будет iOS 15

Запустив обновленное ПО – увидите примечания к выпуску. С метками конфиденциальности.

Какой будет iOS 15

FaceTime подвергнется доработкам. Например, появится возможность планировать вызовы.

Какой будет iOS 15

Другая вещь, которой не хватает FaceTime – совместное использование экрана.

Какой будет iOS 15

Не исключено, что Apple доведет до ума приложение Stocks. Интерес публики к акциям растет.

Какой будет iOS 15

Клавиатура позволит сохранять избранные эмодзи – для быстрого доступа.

Какой будет iOS 15

iOS 15 предложит аналог Keychain c Mac.

Какой будет iOS 15

iPhone получит ночной режим с часами при зарядке.

Какой будет iOS 15

Пришло время апдейта Weather. “Погода” не менялась очень давно.

Какой будет iOS 15

Улучшится управление устройствами умного домом. HomePods и прочими.

Какой будет iOS 15

Анимации при подключении MagSafe – крутые. Но нравятся не всем. iOS 15 разрешит отключать их в настройках.

Источник: 9to5mac.com

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