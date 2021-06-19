Какой будет iOS 16? Сейчас покажем!

Интересный концепт.

Мы уже знаем, какой будет iOS 15. Нововведений в ней намного меньше, чем нам хотелось бы. В основном нас ждет развитие идей революционной iOS 14. Теперь все надежды на iOS 16, которую покажут летом 2022 года.

Что показал нам дизайнер? Конечно, лишь хотелки.

Первое, на что обращаешь внимание — более интерактивные виджеты. В iOS 16 их можно будет добавлять прямо на экран блокировки. Удобная штука. Почему ее нет до сих пор? Не знаем… Также демонстрируются новые виджеты. Например, для записи аудио.

Второе — улучшение Siri. Которую в iOS 16 можно будет попросить, к примеру, включить тот или иной трек на iPhone, HomePod, AirPods и так далее. Также ее можно будет попросить показать ваши фото и видео на Apple TV. Супер!

Третье — расположение приложений из Библиотеки в доке.

Четвертое — режим фокусировки на экране блокировки.

Пятое — новые звуки для отдыха и медитации. Еще больше, чем в iOS 15. И больше возможностей для их запуска и прослушивания.

О чем почитаем?

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