Какой будет камера iPhone 14 Pro — подробно

Информация от инсайдера.

Инсайдер под ником Fishing 8 (он спец как раз по камерам смартфонов) с китайской площадки Weibo рассказал, какой будет камеру у премиального айфона, который выпустят осенью 2022 года. Речь об Айфон 14 Про.

Итак, вот что нас ждет:

Главный 1/1.3-дюймовый сенсор на 48 Мп. .

Площадь датчика более чем на 20% больше, чем у Айфон 13 Про (там 1/1.65-дюймовый датчик камеры). У нового премиального айфона главный сенсор схож с тем, что используется в Pixel 6 и Pixel 6 Pro от Google. В чем плюсы? Возможность захватить больше света, а значит ночью снимать такой айфон будет лучше.

Но есть и недостаток такого подхода. Ведь когда плотность точек растет, то их габариты, напротив. Что негативно виляет на светочувствительность. У Айфон 14 Про пиксели на 1,22 мкм. А в Айфон 13 Про — на 1,9 мкм.

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