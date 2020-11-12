Какой iPhone 12 Pro Max внутри? Показываем

Много нововведений.

В сети появились фотографии внутренностей флагманского смартфона iPhone 12 Pro Max, продажи которого в рознице начинаются на следующей неделе.

Внутри девайса много интересного.

Например, материнская плата топового айфона 2020 года изменила свое местоположение. Эксперты связывают это с увеличением модуля тыльной камеры. Кроме того, материнка тут значительно короче, чем у Айфон 12 и Айфон 12 Про.

Мы также видим батарею L-образной формы. Ее емкость достигает 3687 мА*ч. Это меньше, чем было у Айфон 11 Про Макс. Прошлогодний топовый айфон, напомним, оснащен аккумулятором на 3969 мА*ч. Потеря составляет порядка 7 процентов.

И последний факт настораживает. У iPhone 12 Pro Max самый большой экран в истории айфонов, к тому же, он оснащен 5G-модемом. Все это наверняка скажется на автономности не лучшим образом. Ждем живых тестов.

Что еще? Мы видим, что все три объектива главной камеры находятся на одной плате, а вот LiDAR расположен отдельно.

Источник: MyDrivers

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