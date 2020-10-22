Какой iPhone 12 внутри? Показываем

Внутренности айфона.

Специалисты компании Century Weifeng Technology разобрали базовый iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем. Теперь мы знаем, какой новый айфон внутри.

Главный вывод экспертов — многие элементы iPhone 12 сильно меньше, чем те, которые использовались в iPhone 11.

Это касается и аккумулятора.

Он не только более компактный, но и, как известно, имеет меньшую емкость — всего 2815 мА*ч (у iPhone 11 батарея на 3110 мА*ч).

Что еще стало меньше? Например, модуль Taptic Engine, а также узел OLED-экрана.

А вот основная плата у iPhone 12 больше.

Это объясняется наличием модема 5G (Snapdragon X55 от Qualcomm). Возможность работы в мобильных сетях пятого поколения — одна из главных фишек новинки. Но у нас, увы, эту фичу оценить не удастся — 5G в России нет.

В целом же, благодаря использованию новых компонентов, Apple удалось снизить вес iPhone 12 (он на 16% легче iPhone 11), сделать его более тонким (на 11%) и компактным.

Мы также видим магнитное кольцо заряди MagSafe.

Достаточно ли всего этого, чтобы перейти с iPhone 11 на iPhone 12? Решать, конечно же, вам. Но мы ранее сравнили оба смартфона — читаем здесь.

Источник: GSMArena

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