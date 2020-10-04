Какой iPhone купить осенью 2020 года?

Выбираем.

Уже совсем скоро в продаже появятся айфоны следующего поколения — iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Если вас не стесняют средства, то имеет смысл дождаться модельного ряда iPhone 12 и купить один из новых смартфонов.

А если с деньгами все не так радужно? Или вы попросту не видите смысла переплачивать за новый дизайн и ненужный в нашей стране 5G. Тогда разумно остановиться на одном из айфонов, которые уже представлены на рынке.

Поможем определиться.

Какие айфоны точно не стоит покупать осенью 2020 года?

Совершенно точно не стоит брать модели, которые не получают актуальные обновления Apple. Мы не видим смысла брать iPhone 5 и iPhone 6. Также считаем, что сейчас совершенно не актуальны iPhone 7 и iPhone 8. Дело в том, что iPhone SE (2020) не намного дороже, но куда мощнее и оснащен лучшей камерой.

Недорогие iPhone, которые все еще актуальны в 2020 году

Если денег немного, но хочется айфон, то выбрать можно одну из следующих моделей:

iPhone 6s — если найдете, то за очень небольшие деньги получите отличный смартфон, который поддерживает iOS 14, все еще неплохо снимает и радует высокой скоростью работы;

iPhone SE — еще один бюджетник, который интересен за счет компактного форм-фактора, возможности установки iOS 14 (и он работает с ней очень быстро) и отличной камеры (за свои деньги).

Флагманская начинка за небольшие деньги

iPhone SE второго поколения — идеальный айфон для тех, кто хочет быстрый смартфон, который будет получать обновления iOS еще много-много лет. У него топовый чипсет A13 Bionic, как у линейки iPhone 11, крутая камера и компактный корпус с великолепным дисплеем.

Проблем с производительностью вы не испытаете еще лет эдак пять.

Для фанатов небольших смартфонов — идеальный айфон.

Безрамочные айфоны за адекватные деньги

А что же делать тем, кто хочет безрамочный айфон?

Тут выбор большой:

iPhone XR — по-прежнему актуальный айфон с быстрым железом и емким аккумулятором. Работает долго, снимает качественно, не тормозит, обновляться будет еще долго. Как раз то, что нужно. Если бы не…

iPhone X/XS/XS Max — найти X/XS/XS Max сегодня не просто, но новые айфоны этих серий по-прежнему встречаются. И стоят они почти столько же, сколько XR. Преимуществ перед ним при этом множество — стильный корпус с тонкими рамками, яркий OLED-дисплей и дополнительная камера с оптическим зумом. При почти одинаковой цене — выбор очевиден.

iPhone 11 — Наследник XR с IPS-экраном, но флагманской начинкой и потрясающей камерой с ночным режимом работы. Чуть ли не самый оптимальный вариант, если вы готовы потратить на айфон около 50 тысяч рублей.

Флагман 2019 года

Не хотите ждать iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max? Да и желания переплачивать также не возникает? Сейчас чуть ли не лучший момент приобрести iPhone 11 Pro – его цена опустилась ниже 80 тысяч рублей.

Это великолепный смартфон с топовой камерой, который продолжит быть актуальным на протяжении еще 5-6 лет.

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