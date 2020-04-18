Какой iPhone самый популярный? Он у многих из вас

Две модели вырвались вперед других.

Какой моделью iPhone пользуются больше всего людей в мире? Apple не раскрывает такую статистику, только время от времени хвастаясь, что та или иная новая модель iPhone побила очередной рекорд продаж. Тем не менее, узнать, какой же iPhone самый популярный во всем мире можно. Подобную статистику собирают отдельные разработчики и исследовательские компании.

Согласно данным разработчика серии популярных приложений Audiobooks Дэвида Смита, самым популярным смартфонов Apple на начало 2020 года является iPhone 8. Собранная разработчиком статистика установок его приложений из App Store показывает, что на долю iPhone 8 приходится 10,1% от общего числа используемых смартфонов Apple. Практически такой же показатель у iPhone 7 — 9,5%. Также в пятерку по популярности входят iPhone 6s — 8,8%, iPhone 8 Plus — 8,2% и iPhone X — 7,7%.

Статистика наглядно показывает, что вышедшие прошлой осенью iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оказались популярными у покупателей. Всего за несколько месяцев смартфоны набрали долю в 2-3% от общего числа используемых iPhone.

В середине 2019 года своей статистикой о популярности различных моделей iPhone поделилась исследовательская компания DeviceAtlas. Согласно собранными ей данным, которые получены из 36 стран, пятерка самых популярных смартфонов Apple выглядит следующим образом: iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 8, iPhone X и iPhone 6.

Таким образом, согласно по меньшей мере двум различным исследованиям в лидерах рейтинга популярности смартфонов Apple находятся iPhone 7 и iPhone 8. Они и являются на данный момент двумя самыми используемыми айфонами в мире.

Источник: Bloha.ru, DavidSmith.

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