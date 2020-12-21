Какой камерофон лучший? Это не iPhone 12 Pro Max, а Huawei Mate 40 Pro+

Лучшая камера.

Сегодня эксперты популярного бенчмарка камерофонов DxOMark протестировали флагманский Huawei Mate 40 Pro+. Вердикт следующий — именно это и есть лучший камерофон на планете Земля.

У него аж 139 баллов. Он на 3 очка впереди «простого» Mate 40 Pro.

За счет чего? Специалисты отвечают, что тут куда круче телефотокамера и ультраширокоугольный объектив.

К плюсам нового Huawei отнесли потрясающую цветопередачу, идеальный баланс белого, стабильный автофокус, моментальную фокусировку, прекрасные возможности при съемки и днем и ночью. Существенных минусов нет вовсе!

Но, увы, когда девайс привезут в Россию, мы не знаем. В Китае наблюдается страшный дефицит Mate 40 Pro+.

Источник: DxOMark

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 2)

из 5, оценили: