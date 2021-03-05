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Какой может быть бюджетная версия AirPods Max

5 Мар, 2021

Какой может быть бюджетная версия AirPods Max

Мечтать не вредно.

Apple представила AirPods Max в декабре прошлого года. Многие признали их лучшими роскошными наушниками с шумоподавлением.

Но есть нюанс. Apple просит за новинку почти 600 долларов. AirPods Max не всем по карману.

AirPods Max

Могла бы Apple сделать устройство дешевле? Да, вполне. На сайте iMore решили пофантазировать на эту тему.

AirPods Max будут стоить меньше, если убрать некоторые детали. iMore предлагает внести следующие изменения.

AirPods Max

Алюминий вместо нержавеющей стали

Рама AirPods Max выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Она невероятно прочная (и тяжелая). Да, алюминий не такой выносливый. Зато он снизит цену и вес гаджета.

AirPods Max

Без магнитных амбушюр

AirPods Max снабжены магнитными амбушюрами. Они легко снимаются, чистятся, меняются местами и многое другое.

Нужно ли сказанное в бюджетном варианте? Нет. Остальные наушники на рынке обходятся без подобной функции. Никто особо не жалуется.

AirPods Max

Без активного шумоподавления

Активное шумоподавление – ANC – классная штука. Однако не каждому пользователю она нужна. Зачем за модуль переплачивать?

Огромная часть аналогов AirPods Max лишена ANC. Они блокируют внешние звуки пассивными способами. Например – материалами, из которых изготовлены амбушюры. Подходящий “рецепт” для бюджетных AirPods Max.

Источник: imore.com

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