Какой может быть бюджетная версия AirPods Max

Мечтать не вредно.

Apple представила AirPods Max в декабре прошлого года. Многие признали их лучшими роскошными наушниками с шумоподавлением.

Но есть нюанс. Apple просит за новинку почти 600 долларов. AirPods Max не всем по карману.

Могла бы Apple сделать устройство дешевле? Да, вполне. На сайте iMore решили пофантазировать на эту тему.

AirPods Max будут стоить меньше, если убрать некоторые детали. iMore предлагает внести следующие изменения.

Алюминий вместо нержавеющей стали

Рама AirPods Max выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Она невероятно прочная (и тяжелая). Да, алюминий не такой выносливый. Зато он снизит цену и вес гаджета.

Без магнитных амбушюр

AirPods Max снабжены магнитными амбушюрами. Они легко снимаются, чистятся, меняются местами и многое другое.

Нужно ли сказанное в бюджетном варианте? Нет. Остальные наушники на рынке обходятся без подобной функции. Никто особо не жалуется.

Без активного шумоподавления

Активное шумоподавление – ANC – классная штука. Однако не каждому пользователю она нужна. Зачем за модуль переплачивать?

Огромная часть аналогов AirPods Max лишена ANC. Они блокируют внешние звуки пассивными способами. Например – материалами, из которых изготовлены амбушюры. Подходящий “рецепт” для бюджетных AirPods Max.

Источник: imore.com

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