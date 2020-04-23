Новости

Какой недорогой ноутбук купить, чтобы все летало. Апрель 2020

23 Апр, 2020

Какой недорогой ноутбук купить, чтобы все летало. Апрель 2020

Отобрали для вас лучшие.

На рынке ноутбуков сейчас печаль — по сравнению с началом года произошло огромное повышение цен. Однако когда ноутбук нужен для работы здесь и сейчас, делать нечего — нужно выбирать. Подсказали отличные недорогие ноутбуки, которые можно покупать именно для комфортной работы.

Какой недорогой ноутбук купить, чтобы все летало. Апрель 2020

Мы тщательно изучили положение на российском рынке и выбрали по два проверенных ноутбука из ценовых категорий до 25 000 и до 35 000 рублей.

Модели до 20 000 рублей просмотрели, но они для приятной работы совершенно точно не подходят. Да и каждый ноутбук дешевле 20 тысяч нужно обязательно апгрейдить. По меньшей мере докупать для него SSD-накопитель, чтобы добиться хоть какой-то производительности.

Среди моделей стоимостью до 25 000 рублей сейчас есть две удачные модели. Во-первых, это ASUS VivoBook 15 ( X543BA-DM591)21 990 рублей. Данная модель хороша своим большим 15,6-дюймовым экраном и SSD-накопителем емкостью 256 ГБ — тратиться на замену жесткого диска не придется, что уже приятно.

Объем оперативной памяти модели составляет 4 ГБ (DDR4) — негусто. Однако пользователи могут докупить планки ОЗУ и без проблем увеличить объем до 12 ГБ. За производительность модели отвечает процессор AMD A6 9225 — рабочая лошадка. Для сравнения, Intel Core i3 7-го поколения, часто используемый в ноутбуках стоимостью до 40 тысяч рублей, имеет в полтора раза более высокую производительность за счет четырех потоков.

Помимо модели от ASUS рекомендуем рассмотреть Lenovo IdeaPad S145-15IWL — 24 990 рублей. Ноутбук оснащен процессором Intel Pentium Gold 5405U — два ядра, четыре потока, тактовая частота 2,3 ГГц. Это свежая модель, выпущенная в прошлом году. Процессор специально был создан для бюджетных ноутбуков, от которых требуется нормальная производительность. В бенчмарке CPU Mark модель набирает 2354 балла, что соответствует уровню Intel Core i5-4250U – очень достойно.

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым TN-дисплеем, 4 ГБ оперативной памяти DDR4 (расширяется до 12 ГБ), 256-гигабайтным SSD-накопителем и емким аккумулятором, позволяющим компьютеру работать до 5 часов 30 минут. В общем, добротная свежая модель, отзывы к которой вполне ожидаемо положительные.

В категории до 35 000 рублей отметим две достойные модели.

В первую очередь, это Acer Aspire A315-54K-50NJ — 32 990 рублей. Модель оснащена 15,6-дюймовым TFT-дисплеем, процессором Intel Core i5 6300U с тактовой частотой 2,4 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти (есть возможность расширения) типа DDR4 и SSD-накопителем емкостью 256 ГБ. Видеочип здесь встроенный в процессор — Intel HD Graphics 520. Емкость аккумулятора ноутбука — 3220 мАч (до 5 часов работы).

Модель хороша тем, что ее не нужно ничем дополнять. SSD-накопитель уже встроен, 8 ГБ памяти для работы хватит большинству. Ну и, конечно, решает процессор i5. В настоящее время из-за падения курса рубля цены на ноутбуки с чипом такого типа поднялись вплоть до 40 тысяч рублей.

Другая достойная внимания модель — это ультрабук ASUS VivoBook 14 (R424DA-EK391T) — 33 990 рублей. Очень тонкий и легкий ноутбук (322×212×19 мм, 1,5 кг) имеет 14-дюймовый TFT-дисплей, процессор AMD Ryzen 3 3200U с тактовой частотой 2,6 ГГц, видеочип Radeon Vega 3, 4 ГБ оперативной памяти типа DDR4 и SSD-накопитель емкостью 128 ГБ. Время работы ультрабука без подзарядки — впечатляющие для ценовой категории 7 часов.

Конечно, производительность этой модели ниже, чем у регулярных моделей по схожей цене, но здесь все-таки речи идет об ультрабуке. Если нужен максимально походный ноутбук, который не будет обременять своим весом, да еще и позволит комфортно работать, присмотреться точно стоит.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

iPhone

Где выгодно купить