Какой недорогой ноутбук купить, чтобы все летало. Апрель 2020

Отобрали для вас лучшие.

На рынке ноутбуков сейчас печаль — по сравнению с началом года произошло огромное повышение цен. Однако когда ноутбук нужен для работы здесь и сейчас, делать нечего — нужно выбирать. Подсказали отличные недорогие ноутбуки, которые можно покупать именно для комфортной работы.

Мы тщательно изучили положение на российском рынке и выбрали по два проверенных ноутбука из ценовых категорий до 25 000 и до 35 000 рублей.

Модели до 20 000 рублей просмотрели, но они для приятной работы совершенно точно не подходят. Да и каждый ноутбук дешевле 20 тысяч нужно обязательно апгрейдить. По меньшей мере докупать для него SSD-накопитель, чтобы добиться хоть какой-то производительности.

Среди моделей стоимостью до 25 000 рублей сейчас есть две удачные модели. Во-первых, это ASUS VivoBook 15 ( X543BA-DM591) — 21 990 рублей. Данная модель хороша своим большим 15,6-дюймовым экраном и SSD-накопителем емкостью 256 ГБ — тратиться на замену жесткого диска не придется, что уже приятно.

Объем оперативной памяти модели составляет 4 ГБ (DDR4) — негусто. Однако пользователи могут докупить планки ОЗУ и без проблем увеличить объем до 12 ГБ. За производительность модели отвечает процессор AMD A6 9225 — рабочая лошадка. Для сравнения, Intel Core i3 7-го поколения, часто используемый в ноутбуках стоимостью до 40 тысяч рублей, имеет в полтора раза более высокую производительность за счет четырех потоков.

Помимо модели от ASUS рекомендуем рассмотреть Lenovo IdeaPad S145-15IWL — 24 990 рублей. Ноутбук оснащен процессором Intel Pentium Gold 5405U — два ядра, четыре потока, тактовая частота 2,3 ГГц. Это свежая модель, выпущенная в прошлом году. Процессор специально был создан для бюджетных ноутбуков, от которых требуется нормальная производительность. В бенчмарке CPU Mark модель набирает 2354 балла, что соответствует уровню Intel Core i5-4250U – очень достойно.

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым TN-дисплеем, 4 ГБ оперативной памяти DDR4 (расширяется до 12 ГБ), 256-гигабайтным SSD-накопителем и емким аккумулятором, позволяющим компьютеру работать до 5 часов 30 минут. В общем, добротная свежая модель, отзывы к которой вполне ожидаемо положительные.

В категории до 35 000 рублей отметим две достойные модели.

В первую очередь, это Acer Aspire A315-54K-50NJ — 32 990 рублей. Модель оснащена 15,6-дюймовым TFT-дисплеем, процессором Intel Core i5 6300U с тактовой частотой 2,4 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти (есть возможность расширения) типа DDR4 и SSD-накопителем емкостью 256 ГБ. Видеочип здесь встроенный в процессор — Intel HD Graphics 520. Емкость аккумулятора ноутбука — 3220 мАч (до 5 часов работы).

Модель хороша тем, что ее не нужно ничем дополнять. SSD-накопитель уже встроен, 8 ГБ памяти для работы хватит большинству. Ну и, конечно, решает процессор i5. В настоящее время из-за падения курса рубля цены на ноутбуки с чипом такого типа поднялись вплоть до 40 тысяч рублей.

Другая достойная внимания модель — это ультрабук ASUS VivoBook 14 (R424DA-EK391T) — 33 990 рублей. Очень тонкий и легкий ноутбук (322×212×19 мм, 1,5 кг) имеет 14-дюймовый TFT-дисплей, процессор AMD Ryzen 3 3200U с тактовой частотой 2,6 ГГц, видеочип Radeon Vega 3, 4 ГБ оперативной памяти типа DDR4 и SSD-накопитель емкостью 128 ГБ. Время работы ультрабука без подзарядки — впечатляющие для ценовой категории 7 часов.

Конечно, производительность этой модели ниже, чем у регулярных моделей по схожей цене, но здесь все-таки речи идет об ультрабуке. Если нужен максимально походный ноутбук, который не будет обременять своим весом, да еще и позволит комфортно работать, присмотреться точно стоит.

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