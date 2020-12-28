Какой ноутбук выбрать: новый на Windows или б/у MacBook

Правильное сравнение.

Очень популярный вопрос при выборе ноутбука: выбрать Mac или Windows. Но самый популярный: взять новый на Виндовс или б/у-шный, но МакБук. Отвечаем.

Почему мы вообще делаем такое странное сравнение? Потому что цены на б/у Яблоко такие же, как на новые Окна от Майкрософт. Пишу я об этом не просто так, ведь сам недавно покупал новый ноутбук, который сломался 2 раза за 1,5 месяца, а ещё и тачпад всё время лагал. Но окончилась моя история возвратом ноутбука в магазин по браку. И вот снова встала проблема поиска нового ноута. Я уже написал, что решил взять б/у-шный МакБук. И вот что из этого получилось.

Краткие характеристики моего б/у Мака: Эйр 13,3″ 2017, Ай5 с Интел ЭйчДи Графикс 6000, 8/128.

Вот почему я поступил правильно:

Время работы у Мак составляет около 12 часов. Мой новый Асус столько проработать не мог – максимум часов 7-8.

Скорость работы на порядок выше. Мой предыдущий ноут был на Ryzen 7 (с Vega 10).

Время загрузки системы почти равное.

Вылеты и сбои отсутствуют вовсе.

Программы и игры точно так же можно скачать из Торрента, как и на Винде.

Крайне удобная клавиатура и умный тачпад с жестами. Хотя клавиатуры уже у многих производителей похожи по удобству, но тачпад так же никто не сделал.

Магнитная зарядка.

16 градаций по яркости экрана и клавиатуры.

Мне вообще не нужен антивирус.

Чего мне не хватает в Мак после нового Виндовса:

Разблокировки по лицу.

Более качественного звука встроенный динамиков. В Asus у меня был Harman/Kardon.

Чего мне ещё не хватает:

Сенсорного экрана. У меня было умное перо, с ним очень удобно работать за ноутбуком.

Возможности раскладывать ноут на 180°. У меня вообще был трансформер, но на все 360 я его не крутил. Только для теста такой возможности.

У меня была официальная гарантия на 24 месяца, благодаря её я и сдал свой ноут обратно через 2 месяца из-за неремонтнопригодности. Мак у меня почти месяц, а до сих пор ничего не произошло. Даже ни разу не завис и не было ни одного сбоя. Если вам интересно, то вот мой обзор на тот бедовый ноут от Асус.

Кстати, вот инструкции по покупке на Авито: Макбука, Айфона и Эйрподс.

Вывод. Можно за одни и те же деньги купить недорогой, но новый ноутбук на Windows и испытывать страдания. Или купить б/у компьютер от Apple. Так вы сэкономите деньги и точно получите удовольствие от использования. Макбук действительно будет лучше. Более того: я 2 недели пользовался MacBook Pro 2012 в 2020. И он был лучше моего нового Asus 2020 за 70 тыс руб. Делайте правильный выбор. Всем лайк!

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