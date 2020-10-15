Какой обьем оперативной памяти во всех новых iPhone 12?

В предыдущих моделях Айфонов было по 4 ГБ оперативной памяти.

Объём оперативной памяти в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max увеличился на 2 ГБ и стал равен 6ГБ тогда как у iPhone 12 mini и iPhone 12 объем ОЗУ остался 4 ГБ.

Кстати, во многих топовых Android-смартфонах объем ОЗУ уже давно увеличен до 8 ГБ и даже до 12 ГБ.

С другой стороны за счет оптимизированной работы мобильной операционной системы iOS 14 новые iPhone 12 хорошо справляются со всеми задачами и с 4 ГБ памяти.

Напомним, что новый формат фотографий от Apple под названием ProRAW доступен только в старших моделях iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Скорее всего именно из-за топовых камер в этих моделях и нового формата proRAW компании Apple и пришлось увеличить объем оперативной памяти.

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