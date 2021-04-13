Какой смартфон лучший для съемки Луны? Вероятно, что ZTE Axon 30 Ultra
Лучший камерофон для съемки Луны? Возможно.
ZTE показала, как ее будущий топовый Axon 30 Ultra (хотя название может быть и другим, Axon 30 Pro+) снимает естественный спутник Земли, Луну. Сообщается о наличии режима Super Moon Ultra.По словам представителей компании, Axon 30 Ultra станет самым крутым девайсом для подобных кадров.
Каким образом? Режим Super Moon Ultra предполагает использование сразу трех 64-мегапиксельных объективов и 8-мегапиксельного перископного телевика с зумом. После умный софт объединит 4 полученных кадра в один с изумительным качеством.
Чем еще похвастается ZTE Axon 30 Ultra? Подэкранной фронтальной камерой нового поколения с разрешением 44 Мп. Фишка в том, что ее разместят за дисплеем и видно ее будет лишь тогда, когда она нужна.
Аппаратной основой Axon 30 Ultra станет чипсет Snapdragon 888. Объем ОЗУ составит 8 или 12 ГБ, флэш-памяти тут будет 128 или 256 ГБ. Внутри смартфона разместят батарею на 4500 мА*ч со скоростной зарядкой мощностью 55 или 65 Вт. Не забываем о дисплее. Оно тут огромный, 6,92-дюймовый AMOLED с высокой частотой обновления 120 Гц.
Читаем еще:
- ZTE Axon 20 5G Extreme Edition — стильный смартфон с подэкранной селфи-камерой
- iPhone 13 получит постоянно включенный дисплей, астрофотографию и многое другое
- Что будет с Землей, если Луна исчезнет?
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.