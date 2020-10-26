Какой смартфон снимает ночью лучше? iPhone 12 Pro сравнили с Google Pixel 5 и Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Какой смартфон лучше?

Ютубер Дэнни Винджет (Danny Winget) выяснил, какой смартфон снимает ночью лучше — iPhone 12 Pro, Google Pixel 5 или Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Аутсайдер определился сразу — и это флагманская «лопата» от южнокорейского техногиганта Samsung.

Что касается «американцев» iPhone 12 Pro и Google Pixel 5, то борьба развернулась нешуточная — ни одно из устройств не желало отдавать победу другому.

Господин Винджет выяснил, что, хотя во многом смартфоны ведут себя примерно одинаково, некоторые сцены они снимают совершенно по-разному. Например, это касается ночного неба.

Блогер похвалил iPhone 12 Pro за естественную передачу цвета и ночной атмосферы. Но поругал за излишне темные фотографии. И Galaxy Note 20 Ultra и Pixel 5 выдают более светлые ночные кадры.

Ночные селфи хорошо удаются и на Pixel 5 и на Айфон 12 Про. Но у «Пикселя» насыщенность снимков чрезмерна.

При ночной портретной съемке iPhone 12 Pro вне конкуренции — он идеально отделяет фон, выдает изумительное боке.

Ранее камеры iPhone 12 Pro и Samsung Galaxy Note 20 Ultra сравнил известный ютубер Сафван Ахмедмия (Safwan Ahmedmia). Он изучил то, как снимают смартфоны и при дневном свете и в условиях недостаточной освещенности. Вывод — iPhone 12 Pro во многом более совершенный камерофон, чем топовый Самсунг. Обзор смотрим ниже:

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