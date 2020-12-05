Камера для смартфона на 600 Мп? Уже есть первый патент

В пять раз больше, чем самый большой мобильный сенсор?

Довольно занимательной информацией поделился известный аналитик Ice Universe. Если верить опубликованным изображениям, южнокорейский технологический гигант готовит прорыв в области фотографии и съемки видео для смартфонов.

Дело в том, что инсайдер обнаружил упоминание о работе над камерой на 600 Мп. В качестве доказательства Ice Universe приложил изображение, которое вероятно является частью большой презентации Samsung.

В роли поставщика новых сенсоров для камеры выступит компания ISOCELL. Но главной проблемой таких технологий являются их размеры. К слову, для 108 Мп камеры уже требуется диагональ, равная 1/0,57 при общей толщине модуля, равной 9,1 мм.

В Samsung, судя по всему, уже работают над решением проблемы, связанной с габаритами. Но если удачного решения найти не удастся, то такая камера займет больше 10% от общего размера смартфона.

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