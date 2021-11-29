Камера Honor 60 будет поддерживать функцию распознавания жестов
Классная фишка.
Смартфоны линейки HONOR 60 представят уже послезавтра. Поэтому нет ничего удивительного, что производительно постепенно раскрывает подробности. Мы уже точно знаем, как будет выглядеть HONOR 60 (спойлер: точь-в-точь, как HONOR 50), в курсе, что девайс получит расцветку звездного неба. Теперь же выяснилось, что камера смартфона сможет распознавать жесты.
Речь идет о селфи-камере. Так, щелчком пальцев можно управлять съемкой селфи, поворот ладони же переключит фронтальную камеру на тыльную. Будет поддержка и других жестов (смахивания, сжатие кулака, палец вверх и так далее).
Интересное нововведение. Как только получим смартфон в наши руки, обязательно протестируем, а потом покажем вам, как все работает на деле.
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