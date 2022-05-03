Камера Honor X8 — как снимает видео на примерах

Не камерофон, но тоже может.

Смартфон Honor X8 появился в России весной 2022 и порадовал большим 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления до 90 Герц, эстетически приятным дизайном с тонкими рамками и системой из 4х камер. Основная камера у Honor X8 на 64 Мегапикселя, есть широкоугольная камера на 5Мп, макрокамера и еще камера для эффекта боке (размытия фона).

Мы купили этот смартфон еще в марте и засняли бегущие ручьи да птичьи кормушки в московских парках, чтобы вы могли оценить качество видео.

Форматы видео HONOR X8

В настройках X8 предусмотрено 3 разрешения видео:

1080p с частотой кадров 30 fps при соотношении сторон 16:9

720p с частотой 30 fps при соотношении сторон 21:9

720p с частотой 30 fps при соотношении сторон 16:9

Основная камера на 64 мегапикселя может снимать видео 8-ми кратным увеличением.

В HONOR X8 нет стабилизации видео и обвинять его в этом нет смысла тк цена его на это не рассчитана. Если хотите плавное и стабилизированное видео с этого смартфона, то придется использовать отдельный стабилизатор для смартфона.

Приступим к примерам видео. Снимать белок с HONOR X8 можно, хотя немного подрагивает камера — снимал с рук. Жаль не взял стабилизатор для смартфона на прогулку.

Белку снимал с зумом, иначе она бы не дала к ней подобраться на близкое для съемки расстояние.

Следующее видео снимал в марте 2022 сразу после покупки HONOR X8. Тогда еще в лесных массивах лежал снег, но и ручьи уже бежали бурными потоками. И в этом видео использовал зум.

Видео что ниже снимал в конце апреля, когда на деревьях стали появляться зеленые листья. Видео снимал, поднеся смартфон HONOR X8 «впритык» к пучку листьев, который к тому же колыхался от ветра. Очень здорово сработал автофокус в момент, когда сильный порыв ветра отклонил листья от объектива камеры HONOR X8. Смартфон тут же переключил фокус на деревья сзади. При видеосъемке пучка листьев вокруг получилось отличное размытие, четко выделяющее объект съемки.

Honor X8 мы покупали в марте 2022 в цвете «титановый серебристый» за 27 990 рублей с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Где покупали писать не будем — не реклама, не проплачено. Если надумаете покупать, то рекомендуем смотреть выгодные по ценам предложения на Honor X8 на Яндекс.Маркете.

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