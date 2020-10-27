Камера iPhone 12 Pro шикарна — на нее можно снимать полноценные фильмы

Не только плохие новости.

Негатива по отношению к новым iPhone 12 в сети достаточно. Пишут о том, что автономность смартфонов не выдерживает никакой критики. Заявляют о порезах. Сетуют на слезшую краску. Но есть и хорошие новости. И эта — одна из таких.

Не забываем, что iPhone 12 Pro — великолепный камерофон. И в новом рекламном ролике сама Apple демонстрирует, чего можно добиться с помощью его тройной камеры.

Слоган видео следующий: «Make movies like movies», то есть — «Снимайте настоящее кино».

Вот, какие потрясающие вещи можно снять на новенький айфон:

Качество видео и правда соответствует фильмам. Техника позволяет. Осталось найти талант в себе…

Купертиновцы напоминают, что iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (в продажу поступит в ноябре) являются единственными смартфонами на рынке, которые умеют записывать видео в Dolby Vision HDR на скорости 60 кадров в секунду.

Также рекомендуем ознакомиться с другим фирменным роликом от Apple, представленным несколько дней назад.

Источник: YouTube

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: