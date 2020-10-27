Камера iPhone 12 Pro шикарна — на нее можно снимать полноценные фильмы
Не только плохие новости.
Негатива по отношению к новым iPhone 12 в сети достаточно. Пишут о том, что автономность смартфонов не выдерживает никакой критики. Заявляют о порезах. Сетуют на слезшую краску. Но есть и хорошие новости. И эта — одна из таких.
Не забываем, что iPhone 12 Pro — великолепный камерофон. И в новом рекламном ролике сама Apple демонстрирует, чего можно добиться с помощью его тройной камеры.
Слоган видео следующий: «Make movies like movies», то есть — «Снимайте настоящее кино».
Вот, какие потрясающие вещи можно снять на новенький айфон:
Качество видео и правда соответствует фильмам. Техника позволяет. Осталось найти талант в себе…
Купертиновцы напоминают, что iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (в продажу поступит в ноябре) являются единственными смартфонами на рынке, которые умеют записывать видео в Dolby Vision HDR на скорости 60 кадров в секунду.
Также рекомендуем ознакомиться с другим фирменным роликом от Apple, представленным несколько дней назад.
Источник: YouTube
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Вся ругань айфонов идёт от китайцев. С Америкой у них война, не забыли? Призывы не покупать айфоны и увольнение из корпораций за их использование тоже никто не отменял. Когда пойдут реальные отзывы на реддите, тогда и будем обсуждать.
Не,не. Видосы айфошки пилят отличные! Даже мой СЕЕШКА 2016 по видео фулхд 60 фпс многим нынешним флагманам фору даст