Камера iPhone 13 Pro будет огромной — вы только посмотрите на чехлы

Очень ждем.

В популярной в Китае социальной сети Weibo (это своего рода Twitter для жителей Поднебесной) начали появляться фотографии чехлов для смартфонов серии iPhone 13. Нас больше всего заинтересовали чехлы для iPhone 13 Pro. По размеру они такие же, как и для iPhone 12 Pro. Но вырез для камеры поразительный. Он огромный! По-настоящему.

Только посмотрите.

Впечатляет, да? И дело тут не только в увеличенных датчиках изображения. Все iPhone 13 получат оптическую стабилизацию изображения со сдвигом матрицы. Сейчас она есть лишь у флагманского iPhone 12 Pro Max. Именно этим и объясняются габариты модуля камеры iPhone 13 Pro.

Для сравнения, размеры тыльной камеры у iPhone 13 Pro Max уже не настолько больше, чем у iPhone 12 Pro Max. Вот, сравнение выше.

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