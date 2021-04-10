Камера iPhone 13 Pro почернеет — смотрится стильно

Смотрим.

В сети появился новый рендер iPhone 13 Pro. Девайс демонстрируется рядом с iPhone 12 Pro. Главное отличие — другой модуль тыльной камеры. Он намного более темный. Почерневшая камера смотрится стильно. Особенно в тихоокеанской расцветке — классное сочетание.

Хочется верить, что именно так и будет выглядит новинка.

iPhone 13 Pro (вместе с iPhone 13, 13 mini и флагманом Про Макс) представят в сентябре. О нововведениях ведутся дискуссии уже много месяцев. Многие ждут возвращения дактилоскопического датчика Touch ID. В пандемийную эпоху масочных режимов — как раз то, что нужно. Сканер могут разместить прямо в дисплее. Технология давно отработана в Android-смартфонах с AMOLED-экранами.

Также премиальные айфоны получат 120-герцовые дисплеи LTPO. Ну и мы очень надеемся, что батареи станут больше, а автономность, соответственно, выше.

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