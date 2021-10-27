Камера iPhone 13 Pro против камеры Sony Xperia PRO-I — у кого круче

Неожиданно.

Блогер Тони Норсрап решил выяснить, какой из смартфонов окажется лучше по части камеры — премиальный Айфон 13 Про или безумно дорогой Sony Xperia PRO-I, о котором мы рассказывали вам вчера.

Оба девайса имеют схожие параметры камер. Правда, только на первый взгляд. И там, и там, тройные модули с датчиками по 12 Мп. Плюс датчики глубины.

Но у новинки от Sony главный сенсор дюймовый.

Что в итоге? Неожиданность!

Да, при постановочной фотографии Sony Xperia PRO-I безоговорочный лидер. Он снимает круче, поглощает больше света, выдает больше деталей. У него безумное количество всевозможных настроек. Буквально камера с функционалом смартфона.

Хорошо это? Возможно. Но по словам господина Норсрапа просто жить с PRO-I неудобно. Во-первых, для качественных снимков жизненно необходим штатив. Иначе кадры выходят смазанными. Фокусировка у камеры так себе. А в настройках непрофессионал вряд ли разберется.

iPhone 13 Pro при постановочных кадрах уступает. Но в реальной жизни выигрывает. В разы! У него скоростная фокусировка, он сам подстраивается под ситуацию, им можно фотографировать на ходу. Для обычных людей именно Айфон более предпочтительный камерофон.

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