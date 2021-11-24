Камера Samsung Galaxy S22 Ultra — раскрыты все характеристики

Информация, вероятно, правдивая.

Авторитетный сетевой аналитик, использующий псевдоним Ice Universe, подробно рассказал, какая камера будет у топового Galaxy S22. Речь идет о Гэлэкси S22 Ультра, который должны представить уже в начале 2022-го года.

Смартфон будет мощным и очень дорогим.

S22 Ultra camera

108MP+12MP+12MP+12MP, wrong

108MP+10MP+10MP+12MP, correct

108mp Improved version of HM3 main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X new sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X new sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 pic.twitter.com/RsS9fPK0hC — Ice universe (@UniverseIce) November 24, 2021

Девайс оснастят тыльной квадрокамерой со следующими параметрами:

Главный сенсор ISOCELL HM3 от самой Samsung: 108 мегапикселей, оптический формат 1/1,33 дюйма, апертура F/1.8 Ультраширик: 12 мегапикселей, производство Sony, оптический формат 1/2,55 дюйма, апертура F/2.55 Телевик: 10 мегапикселей, производство Sony, оптический формат 1/3,52 дюйма, апертура F/4,9 Телевик: 10 мегапикселей, производство Sony, оптический формат 1/3,52 дюйма, апертура F/2,4, 3-картный оптический зум

Учитывая сказанное выше, приходим к выводу, что у Galaxy S22 Ultra почти такая же камера, как у Galaxy S21 Ultra. Все дело в алгоритмах и ПО. Именно от него и будет зависеть во многом, какое качество фото смогут продемонстрировать датчики.

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