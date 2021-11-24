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Камера Samsung Galaxy S22 Ultra — раскрыты все характеристики

24 Ноя, 2021

Камера Samsung Galaxy S22 Ultra — раскрыты все характеристики

Информация, вероятно, правдивая.

Авторитетный сетевой аналитик, использующий псевдоним Ice Universe, подробно рассказал, какая камера будет у топового Galaxy S22. Речь идет о Гэлэкси S22 Ультра, который должны представить уже в начале 2022-го года.

Смартфон будет мощным и очень дорогим.

Девайс оснастят тыльной квадрокамерой со следующими параметрами:

  1. Главный сенсор ISOCELL HM3 от самой Samsung: 108 мегапикселей, оптический формат 1/1,33 дюйма, апертура F/1.8
  2. Ультраширик: 12 мегапикселей, производство Sony, оптический формат 1/2,55 дюйма, апертура F/2.55
  3. Телевик: 10 мегапикселей, производство Sony, оптический формат 1/3,52 дюйма, апертура F/4,9
  4. Телевик: 10 мегапикселей, производство Sony, оптический формат 1/3,52 дюйма, апертура F/2,4, 3-картный оптический зум

Учитывая сказанное выше, приходим к выводу, что у Galaxy S22 Ultra почти такая же камера, как у Galaxy S21 Ultra. Все дело в алгоритмах и ПО. Именно от него и будет зависеть во многом, какое качество фото смогут продемонстрировать датчики.

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