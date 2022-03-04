Карта «Мир» — как получить, где принимают, бесконтактная оплата Mir Pay, безопасность, интересные факты

Стоит ли оформлять?

Карта «Мир» была запущена в декабре 2015 года. Кроме того, в том же 2015-м году президентом РФ Владимиром Путиным был подписан закон о создании НСПК (национальной системы платежных карт). В РФ на НСПК сейчас, к слову, работают не только карты «Мир», но и Visa с MasterCard. В чем причина? Санкции, введенные западными странами в 2014-м.

Оператором платежной системы НСПК является «Национальная система платежных карт», созданная ЦБ РФ. К ней подключены сотни российских банков. 158 банков выпускают карты «Мир». Подробнее о ней ниже.

Как получить карту «Мир»

Сделать это могут все граждане РФ. Достаточно обратиться в банк, занимающийся эмиссией карт. Нужен список банков? Вот он.

Также с 2017 года карты «Мир» выдают пенсионерам, гос. служащим, бюджетникам, студентам и так далее.

Какие карты «Мир» бывают?

Дебетовые;

Кредитные;

Кобейджинговые;

Mir Supreme (для богатых).

Бывают не только физические, но и виртуальные карты. Можно оформить прямо в онлайн-приложениях банков. Такой картой можно пользоваться через смартфон с модулем NFC.

Где можно использовать карту «Мир»? В каких странах?

Везде в РФ! И в Крыму тоже. А за границей? Без проблем. В каких странах?

Россия

Белоруссия

Узбекистан

Киргизия

Таджикистан

Казахстан

Южная Осетия

Абхазия

Кипр

ОАЭ

Турция

Вьетнам

Также картами мир можно оплачивать товары на АлиЭкспресс.

Бесконтактная оплата Mir Pay с помощью NFC

Mir Pay это фирменная система платежей для карт «Мир». Как работает? По аналогии с Apple Pay и Google Pay. Приложение есть и для андроидфонов на Android и для Huawei’еев через HUAWEI AppGallery. Для iOS, увы, нет.

С Mir Pay работают 70 банков, включая:

Сбер

ВТБ

Альфа-банк

Тинькофф

Где смотреть, какие банки поддерживают платежную систему? Вот здесь.

Безопасность

На том же уровне, что у Visa и MasterCard. «Мир» соответствует всем требованиям и современным стандартам защиты. Есть своя технология 2-факторной аутентификации, в основе лежит 3D Secure.

Плюсы карты «Мир» и ее платежной системы

Тезисно:

Невысокая стоимость оформления карт;

Возможность бесплатно пополнять карты во всех российских банкоматах;

Программа лояльность для экономии при покупках ( нужно зарегистрироваться тут ): например кэшбек в размере 10% в Ozon, 15% скидки в Магнитах для пенсионеров и многое другое;

): например кэшбек в размере 10% в Ozon, 15% скидки в Магнитах для пенсионеров и многое другое; Оплата коммуналки и гос. платежей на Госуслугах без комиссии.

Интересные факты

Выпущено около 110 млн карт «Мир» по состоянию на конец прошлого года;

Карту «Мир» с фирменной платежной системой создали за 12 месяцев с нуля;

На карты «Мир» приходится более 25% операций в РФ;

На карты «Мир» приходится более 32% выпуска новых карт в РФ.

Что советуем?

Учитывая непростую геополитическую ситуацию, рекомендуем всем нашим читателям оформить карту «Мир» как можно скорее.

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