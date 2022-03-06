Карта Мир – в каких странах она работает помимо России

Еще в шести странах принимают к оплате карту МИР.

Visa и Mastercard ввели ограничения для российских пользователей. Теперь по картам обоих этих платежных систем нельзя рассчитываться за рубежом. Однако выпущенные в России карты Visa и Mastercard будут работать внутри России в прежнем режиме.

Хорошо, что в РФ есть своя национальная платежная система – карта МИР.

Помимо России карта МИР работает еще в 6 странах. Вот они:

Турция

Кипр

ОАЭ

Армения

Белоруссия

Казахстан

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