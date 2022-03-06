Карта Мир – в каких странах она работает помимо России
Еще в шести странах принимают к оплате карту МИР.
Visa и Mastercard ввели ограничения для российских пользователей. Теперь по картам обоих этих платежных систем нельзя рассчитываться за рубежом. Однако выпущенные в России карты Visa и Mastercard будут работать внутри России в прежнем режиме.
Хорошо, что в РФ есть своя национальная платежная система – карта МИР.
Помимо России карта МИР работает еще в 6 странах. Вот они:
- Турция
- Кипр
- ОАЭ
- Армения
- Белоруссия
- Казахстан
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