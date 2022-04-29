Карта МИР в Казахстане не особо-то и работает

По отзывам реально побывавших в Казахстане.

Карты МИР теоретически должны работать в Казахстане, на самом деле картина совершенно другая. Знакомый нашей редакции на днях летал в столицу Казахстана Нур-Султан по делам. По его словам карта МИР работала только в самолете местной казахстанской авиакомпании (он расплачивался МИР-ом за чай).

Ни в аэропорту ни в гостиницах Нур-Султана ни в самом городе расплатиться по карте МИР ему не удалось. Пришлось менять рубли на местную валюту. Пообщавшись с другими россиянами в аэропорту Нур-Султана он убедился в том, что у них карта МИР нигде в Казахстане также не работала. Выпущенные в России карты Visa и Mastercard на территории Казахстана не обслуживаются и воспользоваться ими там не удасться.

Если собираетесь в Казахстан, то запасайтесь наличкой и не надейтесь на карты МИР, Виза и Мастеркард.

Знаете места, где в Казахстане можно расплатиться картой МИР? Делитесь в комментариях.

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