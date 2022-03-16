Карту МИР нельзя добавить в Apple ID для оплаты в App Store и iTunes, iCloud, Apple Music

Зато карту МИР можно добавить в Apple Pay.

Наша редакция проверила возможность добавления карты МИР российских банков в платежную информацию Apple ID, но во всех случаях мы получали ошибку.

Мы пробовали обновить платежные данные Apple ID, добавляя карту МИР 3-х российских банков: Тинкофф, Альфа-банк и Сбербанк. Во всех случаях получали ошибку с текстом: “Способ оплаты отклонен. Обновите данные или укажите другой способ оплаты, а затем повторите попытку”.

Наши читатели в Телеграм-канале также подтвердили невозможность добавить карты МИР других банков в платежную информацию Apple ID.

Как теперь пополнить баланс App Store и iTunes

На момент публикации к Apple ID для оплаты можно привязать свой мобильный телефон (вот так). Еще можно купить карту с кодом погашения для App Store и iTunes, например через Qiwi (вот тут подробно описано как).

Карту МИР по прежнему можно добавить в Apple Pay, чтобы расплачиваться с помощью бесконтактной оплаты с Айфона или Apple Watch. Но ваш платеж может и не пройти тк если принимающий на стороне продавца (например, в магазине на кассе) платежный терминал работает через санкционный банк (например, через Газпромбанк), то оплата не пройдет. В наше время лучше снова носить с собой карты МИР, Visa или Mastercard. Многие банки в России сделали карты Mastercard и Visa бессрочными и на территории РФ они работают нормально.

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