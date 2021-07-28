Карты Apple для iPhone в РФ стали лучше — наконец-то появились очертания домов

Теперь они по-настоящему полезные.

В России наконец-то появился смысл пользоваться картами Apple. Да, теми самыми, стандартными. Откройте приложение, увидите, о чем речь. Наконец-то в них появились очертания домов. Раньше этого не было.

Смотрим ниже.

Ранее такая фишка была только в США и Европе. Теперь есть и у нас. И это, казалось бы, небольшое нововведение позволяет Картам стать столь же полезными и удобными, как те же Яндекс.Карты.

Кроме того, в iOS 15 купертиновцы планируют улучшить Карты. Главным нововведением станет предупреждение о неожиданных изменениях погодных условиях на выбранных пользователем маршрутах.

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