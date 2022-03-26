Карты МИР больше не работают в Google Pay

В Apple Pay тоже карты МИР нельзя добавить.

Google ограничивает работу своих сервисов в России из-за американских санкций. Владельцам Android-смартфонов с модулем бесконтактной оплаты NFC придется забыть про Google Pay так как карты МИР перестали добавляться.

Ранее из России официально ушли платежные системы Виза и Мастеркард в связи с чем их работа в Google Pay и добавление стало невозможным.

В Apple Pay также перестали добавляться карты платежной системы МИР, а ранее добавленные Apple начинает отключать.

Итого под конец марта 2022 в России не работают карты МИР ни с Apple Pay ни с Google Pay. Что с Samsung Pay – пока неизвестно.

Придется всем снова носить с собой пластиковые карты. Ну а если хотите, чтобы были “привязаны” к смартфону, то можно их поместить в специальный чехол с отсеком для пластиковой карты. На Алиэкспресс таких полно, стоят копейки, вот пример ниже.

Чехол, что на фото выше стоит на Али около 250 рублей.

А если не хотите чехол, то есть и просто накладной приклеивающийся кармашек для пластиковых карт как на фото ниже. Его можно легко приклеить или на уже имеющийся чехол смартфона или на сам смартфон (без чехла). Стоит чуть более 200 рублей.

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