Карты «ВТБ», Открытия»,«Совкомбанка», «Новикомбанка» и «Промсвязьбанка» больше не работают с Apple Pay и Google Pay
Санкции.
Сообщается, что банковские карты пяти банков, вынесенных в заголовок, больше не могут использоваться на смартфонах и смарт-часах с модулем NFC для оплаты товаров. Как в физических магазинах, так и в сети.
Причина известная, санкции со стороны США и Европы.
Также эти банковские карты бесполезны в онлайн-магазинах и сервисах, штаб-квартиры которых находятся в государствах, поддержавших пакет санкций.
А у вас есть карты данных банков?
Что еще по санкциям?
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