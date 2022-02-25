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Карты «ВТБ», Открытия»,«Совкомбанка», «Новикомбанка» и «Промсвязьбанка» больше не работают с Apple Pay и Google Pay

25 Фев, 2022

Карты «ВТБ», Открытия»,«Совкомбанка», «Новикомбанка» и «Промсвязьбанка» больше не работают с Apple Pay и Google Pay

Санкции.

Сообщается, что банковские карты пяти банков, вынесенных в заголовок, больше не могут использоваться на смартфонах и смарт-часах с модулем NFC для оплаты товаров. Как в физических магазинах, так и в сети.

Причина известная, санкции со стороны США и Европы.

Также эти банковские карты бесполезны в онлайн-магазинах и сервисах, штаб-квартиры которых находятся в государствах, поддержавших пакет санкций.

А у вас есть карты данных банков?

Что еще по санкциям?

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