Каждый купленный Xiaomi Mi 10T спасает природу России

Деньги с продажи идут на защиту заповедников.

Тема экологии сейчас актуальная, особенно в России. Это не удивительно после катастрофы на Камчатке и других ЧП.

Удивительно, но улучшить ситуацию может любой поклонник смартфонов. Стало известно, что Xiaomi теперь сотрудничает с WWF – Всемирным фондом дикой природы.

Компания начала интересную акцию. WWF получит 1 тысячу рублей с каждого проданного флагмана Mi 10T. Чем больше российские пользователи приобретут телефонов, тем фонду лучше.

Сбор средств продлится с 21 февраля по 21 марта этого года. С учетом популярности гаджетов Xiaomi, сумма наберется приличная.

Какая польза для России? WWF объявила о конкурсе грантов для российских национальных парков и заповедников. Именно туда Xiaomi направит “пожертвования” от Mi 10T.

Деньги помогут победителям конкурса сохранить редкие виды животных и места их обитания. Также инвестиции пойдут на адаптацию к изменению климата, развитие экотуризма и экопросвещения.

Дело хорошее. Присоединяйтесь по возможности.

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