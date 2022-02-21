Керамический OnePlus 10 Pro Extreme Edition — стильный корпус, 512 ГБ флеш-памяти и цена в $915

Самым-самый OnePlus 10.

Мы уже рассказывали вам о смартфоне OnePlus 10 Pro. Первом в мире с функцией Always-On Display. Так вот, производитель представил новую экстремальную версию флагмана. Называется она OnePlus 10 Pro Extreme Edition.

Чем отличается? Эксклюзивной керамической отделкой корпуса. Задняя панель выполнена именно из этого материала. Цвет естественный, керамический белый. Модуль камеры черный. Кого-то напоминает? Правильно, панду!

Есть еще какая-то разница? Да! Тут 512 ГБ флеш-памяти. Ранее пользователя ограничивали лишь 256 ГБ.

Ценник высокий. 5799 юаней, что в пересчете на доллары составляет $915. Это на $90 больше, чем просят за топовый стандартный OnePlus 10 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

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