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Хабиб Нурмагомедов запустил своего оператор связи – Eagle Mobile

18 Ноя, 2020

Хабиб Нурмагомедов запустил своего оператор связи – Eagle Mobile

Новый оператор, уже скоро в Москве.

Уже в декабре можно будет переключиться на Хабиба. Но сначала только в Москве. Подробности у нас. Поехали!

eagle mobile

Ещё один виртуальный оператор появился в России. Работать будет на мощностях сети Теле2. У самого спортсмена доля бизнеса в 25%. Название оператора вы уже видели – Eagle Mobile (Орёл Мобайл). Привлечение аудитории будет через эксклюзивные сувениры, фотосессии, записи боёв и выгодные тарифы.

Из главного:

  • Недорогая связь.
  • Исходящие внутри сети и входящие даже в минусе – бесплатно.
  • Собственное приложение (пока недоступно для скачивания).
  • Гибкая настройка тарифов.
  • Никаких скрытых списаний – это главное у нового оператора.
  • Планы: привлечение 2 млн абонентов. Но эксперты говорят про 250 тыс, что тоже отличный результат для виртуального оператора.
  • В 2021-ом планируется охватить 15 регионов страны.
  • Сам борец является лицом бренда. В управлении компании участвовать не планирует.

Как вам такое решение знаменитого спортсмена? Я думаю, что любая монетизация – это правильно. Бизнес есть бизнес.

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1 Комментарий

  1. Алексей Городецкий:
    18.11.2020 в 03:18

    Дешевле TELE2 вряд ли сделают, хотя … все может быть.

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