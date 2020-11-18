Хабиб Нурмагомедов запустил своего оператор связи – Eagle Mobile

Новый оператор, уже скоро в Москве.

Уже в декабре можно будет переключиться на Хабиба. Но сначала только в Москве. Подробности у нас. Поехали!

Ещё один виртуальный оператор появился в России. Работать будет на мощностях сети Теле2. У самого спортсмена доля бизнеса в 25%. Название оператора вы уже видели – Eagle Mobile (Орёл Мобайл). Привлечение аудитории будет через эксклюзивные сувениры, фотосессии, записи боёв и выгодные тарифы.

Из главного:

Недорогая связь.

Исходящие внутри сети и входящие даже в минусе – бесплатно.

Собственное приложение (пока недоступно для скачивания).

Гибкая настройка тарифов.

Никаких скрытых списаний – это главное у нового оператора.

Планы: привлечение 2 млн абонентов. Но эксперты говорят про 250 тыс, что тоже отличный результат для виртуального оператора.

В 2021-ом планируется охватить 15 регионов страны.

Сам борец является лицом бренда. В управлении компании участвовать не планирует.

Как вам такое решение знаменитого спортсмена? Я думаю, что любая монетизация – это правильно. Бизнес есть бизнес.

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