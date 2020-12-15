Характеристики Huawei Enjoy 20 SE “слили” в интернет

Довольно неплохой смартфон.

23 декабря Huawei намерены представить в Китае новую серию своих смартфонов Huawei Nova 8. Вместе с ними в компании должны раскрыть подробности о грядущих Huawei 20 SE, а также Huawei Watch Fit. И вот какими они будут.

В самой компании технические характеристики не разглашались. Но это удалось сделать одному Китайскому аналитику с отличной репутацией. И судя по его прогнозам, Huawei Enjoy 20 SE станет отличным устройством.

Внутри гаджета установят 6,67-дюймовый перфорированный дисплей с разрешением Full HD + 1080 x 2400, а также соотношением сторон, равным 20:9.

В качестве селфи-камеры в Enjoy 20 SE будет использоваться 16 мегапиксельный сенсор, а вот для основной установят блок из четырех сенсоров, где в качестве основной будет задействован 48 Мп сенсор.

Также в Huawei Enjoy 20 SE будет использоваться чипсет Dimensity 700 5G, который был анонсирован компанией MediaTek только в ноябре. А вот о количестве ОЗУ и внутренней памяти пока ничего не известно. Емкость батареи Enjoy 20 SE составит 5000 мАч, также имеется поддержка быстрой зарядки на 22,5 Вт.

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