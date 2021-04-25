Характеристики и цена будущего хита продаж Samsung

Galaxy A22 5G засветился в бенчмарке.

Утечек о смартфоне Galaxy A22 5G становится больше. Это будет самая доступная модель Samsung с поддержкой 5G.

Очевидно, такой новинкой захотят обзавестись многие. Сети 5 поколения медленно, но верно распространяются по миру.

Можно оценить спецификации Galaxy A22 5G до анонса. Гаджет появился в базе данных теста производительности Geekbench.

В бенчмарке устройство обозначено как SM-A226B. Geekbench приписывает телефону процессор MediaTek Dimensity 700 5G. Чип имеет 8 ядер с тактовой частотой до 2,2 ГГц.

Также упоминается, что Galaxy A22 5G оснащен 6 ГБ оперативной памяти. Работает аппарат под управлением Android 11.

По другим слухам – Galaxy A22 5G получит 6,5-дюймовый экран и тройную камеру (с основным датчиком на 48 МП).

Дата выхода известна приблизительно. В ближайшее время.

Источник: sammobile.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (4,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: