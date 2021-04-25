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Характеристики и цена будущего хита продаж Samsung

25 Апр, 2021

Характеристики и цена будущего хита продаж Samsung

Galaxy A22 5G засветился в бенчмарке.

Утечек о смартфоне Galaxy A22 5G становится больше. Это будет самая доступная модель Samsung с поддержкой 5G.

Очевидно, такой новинкой захотят обзавестись многие. Сети 5 поколения медленно, но верно распространяются по миру.

Galaxy A22

Можно оценить спецификации Galaxy A22 5G до анонса. Гаджет появился в базе данных теста производительности Geekbench.

В бенчмарке устройство обозначено как SM-A226B. Geekbench приписывает телефону процессор MediaTek Dimensity 700 5G. Чип имеет 8 ядер с тактовой частотой до 2,2 ГГц.

Samsung Galaxy A22 в Geekbench

Также упоминается, что Galaxy A22 5G оснащен 6 ГБ оперативной памяти. Работает аппарат под управлением Android 11.

По другим слухам – Galaxy A22 5G получит 6,5-дюймовый экран и тройную камеру (с основным датчиком на 48 МП).

Дата выхода известна приблизительно. В ближайшее время.

Источник: sammobile.com

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