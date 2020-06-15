Характеристики игрового смартфона ASUS ROG Phone 3 раскрыты
Аккумулятор станет менее емким.
Готовящийся к презентации игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 был практически полностью рассекречен. Сегодня смартфон прошел сертификацию в агентстве TENAA, в результате чего стали известны основные характеристики грядущей новинки.
Согласно обнародованным данным, ASUS ROG Phone 3 получит 6,59-дюймовый OLED-экран по аналогии с моделью предыдущего поколения. Смартфон будет работать на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 865. Объем оперативной памяти гаджета составит до 12 ГБ.
Емкость аккумулятора ASUS ROG Phone 3 составит 5800 мАч, что на 200 мАч меньше по сравнению с предшественником. При этом, толщина смартфона увеличится по сравнению с предыдущей моделью. Габариты новинки будут равны 171×78×9,85 мм. Для сравнения, габариты вышедшего в прошлом году ASUS ROG Phone 2 — 171×77,6×9,5 мм.
Также со страницы смартфона на сайте TENAA стало известно, что аппарат будет оснащен двумя слотами для SIM-карт и будет поддерживать 5G-сети в режимах SA/NSA.
ASUS ROG Phone 3 пока не обзавелся датой презентации. Ожидается, что анонс смартфона состоится до конца лета.
Источник: MSP.
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