Характеристики камер Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, а также примеры фото на новые смартфоны
Рассказываем и показываем.
Компания Xiaomi совсем скоро представит смартфоны Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Мы о них уже подробно рассказывали и даже называли цены. Теперь же опишем характеристики камер.
Точнее главных датчиков.
У Сяоми 12 будет главный 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766 формата 1/1,56 дюйма.
У более дорогого Сяоми 12 Про сенсор также на 50 Мп. Но это Sony IMX707. Это флагманский датчик формата 1/1,28 дюйма. Снимать ночью он будет идеально.
Как? Да вот так:
А это селфи на Xiaomi 12:
Также рекомендуем посмотреть на сами смартфоны в рекламном видео, опубликованном инсайдером в твиттере:
Happy Holidays! (https://t.co/iIZvE8LzxH, if you're feeling gift-y.) pic.twitter.com/GGM8JYoE99
— Ev (@evleaks) December 24, 2021
Полезно знать:
- Xiaomi 12 сравнили с iPhone 13 — 6,28-дюймовый дисплей против 6,1-дюймового
- Раскрыты особенности камеры Xiaomi 12 — передовой ночной режим, скоростная съемка и стабильный автофокус
- Топовый Xiaomi 12 Ultra на изумительных рендерах — утонченный и стильный камерофон
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.