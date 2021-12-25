Характеристики камер Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, а также примеры фото на новые смартфоны

Рассказываем и показываем.

Компания Xiaomi совсем скоро представит смартфоны Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Мы о них уже подробно рассказывали и даже называли цены. Теперь же опишем характеристики камер.

Точнее главных датчиков.

У Сяоми 12 будет главный 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766 формата 1/1,56 дюйма.

У более дорогого Сяоми 12 Про сенсор также на 50 Мп. Но это Sony IMX707. Это флагманский датчик формата 1/1,28 дюйма. Снимать ночью он будет идеально.

Как? Да вот так:

А это селфи на Xiaomi 12:

Также рекомендуем посмотреть на сами смартфоны в рекламном видео, опубликованном инсайдером в твиттере:

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