Характеристики камеры Xiaomi 12 Ultra
Грядет убер-камерофон.
Авторитетный сетевой аналитик из Поднебесной под ником Digital Chat Station рассказал, какой будет камера у топового смартфона линейки Сяоми 12. Конечно же, речь о Сяоми 12 Ультра.
Чего ждать?
- Главный датчик на 50 Мп с OIS и разрешением фотографий 8192 на 6144 пикселя.
- Сенсор на 48 Мп с 5-кратным оптическим приближением и OIS. Цифровой зум от 0,5- до 120-кратного.
- Сенсор на 48 Мп (вероятно, ширик).
- Уникальная технология обработки снимков, созданная Xiaomi и Leica.
Характеристики фронтальной камеры не раскрываются. По слухам, Xiaomi 12 Ultra на базе Snapdragon 8 Gen 1 Plus (или Gen 2) будет стоить порядка $1100.
Подробнее ниже:
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