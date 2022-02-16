Характеристики камеры Xiaomi 12 Ultra

Грядет убер-камерофон.

Авторитетный сетевой аналитик из Поднебесной под ником Digital Chat Station рассказал, какой будет камера у топового смартфона линейки Сяоми 12. Конечно же, речь о Сяоми 12 Ультра.

Чего ждать?

Главный датчик на 50 Мп с OIS и разрешением фотографий 8192 на 6144 пикселя.

Сенсор на 48 Мп с 5-кратным оптическим приближением и OIS. Цифровой зум от 0,5- до 120-кратного.

Сенсор на 48 Мп (вероятно, ширик).

Уникальная технология обработки снимков, созданная Xiaomi и Leica.

Характеристики фронтальной камеры не раскрываются. По слухам, Xiaomi 12 Ultra на базе Snapdragon 8 Gen 1 Plus (или Gen 2) будет стоить порядка $1100.

Подробнее ниже:

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