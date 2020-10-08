Хит продаж iPhone XR подешевел — цена опустилась ниже 47 тысяч рублей
Самое время брать.
Несмотря на падение курса рубля по отношению к доллару и евро, айфоны продолжают падать в цене. Вслед за iPhone 11 Pro и iPhone X подешевел и самый популярный смартфон 2019 года — iPhone XR.
Его стоимость у официальных ритейлеров, вроде «М.Видео» и «Эльдорадо», опустилась ниже психологической отметки в 47 тысяч рублей. За базовый вариант с накопителем на 64 ГБ теперь просят всего 46 990 рублей.
Модель с 128 ГБ флэш-памяти теперь оценивается в 51 490 рублей.
У серых дилеров гаджет может стоить еще дешевле.
С динамикой цен за полгода на «Яндекс.Маркете» вы можете ознакомиться ниже:
iPhone XR, представленный в 2018 году, все еще актуальный гаджет с мощной начинкой, отличной камерой, емким аккумулятором и большим IPS-дисплеем. Его вполне можно рекомендовать к покупке.
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