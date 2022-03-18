Хитовый Redmi Note 11 стоит в России дешевле 22 тысяч рублей

Стоит взять?

Xiaomi привезла в РФ свой суперхитовый смартфон Redmi Note 11. Хорош ли он? Вполне. И стоит недорого. Цена для российского рынка — 21 990 рублей. Кроме того, тем, кто поторопится, подарят TWS-наушники Redmi Buds 3 Lite.

Чем хорош Redmi Note 11? Тезисно:

Менее, чем за 22 тысячи, вы получите смартфон с AMOLED-дисплеем (6,43 дюйма, 2400 на 1080 пикселей, 90 Гц).

Тыльная камера на 50+8+2+2 Мп.

Селфи-камера 13-мегапиксельная.

Мощный чип Snapdragon 680 от Qualcomm.

4 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ флеш-памяти.

NFC.

Огромная батарея на 5000 мА*ч с 67-ваттной зарядкой.

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