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Хитовый Redmi Note 11 стоит в России дешевле 22 тысяч рублей

18 Мар, 2022

Хитовый Redmi Note 11 стоит в России дешевле 22 тысяч рублей

Стоит взять?

Xiaomi привезла в РФ свой суперхитовый смартфон Redmi Note 11. Хорош ли он? Вполне. И стоит недорого. Цена для российского рынка — 21 990 рублей. Кроме того, тем, кто поторопится, подарят TWS-наушники Redmi Buds 3 Lite.

Чем хорош Redmi Note 11? Тезисно:

  • Менее, чем за 22 тысячи, вы получите смартфон с AMOLED-дисплеем (6,43 дюйма, 2400 на 1080 пикселей, 90 Гц).
  • Тыльная камера на 50+8+2+2 Мп.
  • Селфи-камера 13-мегапиксельная.
  • Мощный чип Snapdragon 680 от Qualcomm.
  • 4 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ флеш-памяти.
  • NFC.
  • Огромная батарея на 5000 мА*ч с 67-ваттной зарядкой.

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